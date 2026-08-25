Жителю Еманжелинска дали 10 лет за гибель сына в ДТП

Еткульский районный суд признал виновным ранее судимого жителя Еманжелинска в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пассажира (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что вечером 21 января этого года 40-летний водитель Toyota Carina, не имеющий прав, двигался по дороге А-310 в Еткульском округе. Не убедившись в безопасности маневра, он начал разворачиваться, чем перегородил левую полосу и часть проезжей части. В автомобиль врезалась попутная машина Lada Vesta. В результате ДТП погиб пассажир первого транспортного средства, 17-летний сын водителя.

Фигуранта отправили в колонию на 10 лет. В пользу матери подростка удовлетворены исковые требования о возмещении морального вреда в размере 1,5 млн руб.

Виталина Ярховска