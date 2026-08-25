Чистая прибыль «Озон Фармацевтики» по МСФО превысила 3,2 млрд руб. в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «Озон Фармацевтика» по МСФО составила 3,247 млрд руб. по итогам января-июня 2026 года. Это на 90% больше показателя первого полугодия 2025 года, следует из финансового отчета компании.

Выручка «Озон Фармацевтики» выросла на 12% — до 14,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA за отчетный период увеличилась на 33% — до 5,8 млрд руб., а рентабельность показателя достигла 39,2% (+6,3 п. п.).

По итогам 2026 года в компании ожидают роста выручки на 15-25%.

Совет директоров ПАО «Озон Фармацевтика» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 0,49 руб. на акцию. На выплату направят 572,2 млн руб. Дата закрытия реестра — 29 сентября. Внеочередное собрание пройдет заочно 17 сентября.

Ранее сообщалось, что акционеры ПАО «Озон Фармацевтика» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 0,27 руб. на акцию.

Андрей Сазонов