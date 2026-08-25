Эдуард Мирошкин назначен заместителем начальника УМВД по Орловской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замначальника УМВД по Орловской области — начальник полиции Эдуард Мирошкин

Фото: УМВД по Орловской области Замначальника УМВД по Орловской области — начальник полиции Эдуард Мирошкин

Фото: УМВД по Орловской области

Полковник полиции Эдуард Мирошкин назначен заместителем начальника УМВД России по Орловской области — начальником полиции. Приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Информация об этом появилась на сайте управления.

Дату приказа «Ъ-Черноземье» в ведомстве не уточнили, однако в биографической карточке на сайте УМВД сведения о назначении были обновлены 21 августа.

Эдуард Мирошкин служит в органах внутренних дел с 1993 года. В 1997 году окончил Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова. За время службы господин Мирошкин прошел путь от оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономической преступностью Советского РОВД Орла до начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области. Также господин Мирошкин награжден медалью «За доблесть в службе».

Ранее должность заместителя начальника УМВД по Орловской области занимал Виталий Власов, который в феврале возглавил УМВД по Белгородской области.

Мария Свиридова