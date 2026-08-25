В Ростовской области предприятия смогут автоматизировать контроль вредных газов

Промышленные предприятия региона смогут автоматизировать контроль концентрации вредных газов в рабочих помещениях. Такие системы позволяют фиксировать превышение установленных концентраций и передавать информацию о событии для оперативного реагирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Контроль осуществляется с помощью датчиков, настроенных на определенные виды газов и размещенных в местах их возможного появления. При превышении заданных показателей система подает световой и звуковой сигнал, а информация о событии передается в аналитическую систему.

В зависимости от организации системы данные о превышении концентрации могут использоваться для автоматического включения вентиляции или отсечных клапанов. Это позволяет ограничить распространение вредных веществ и быстрее реагировать на изменение условий в рабочей зоне.

По словам директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, такие системы могут применяться на предприятиях металлургической и химической промышленности, а также при производстве строительных материалов.

«Любая нештатная ситуация на подобных предприятиях может создать угрозу для здоровья сотрудников или привести к финансовым издержкам. Поэтому важно своевременно фиксировать изменение условий в рабочих зонах и реагировать на него»,— сказал господин Марьясов.

Контроль состояния воздуха на промышленных объектах может включать не только рабочие зоны, но и мониторинг промышленных выбросов за пределами санитарных зон.

Валерий Климов