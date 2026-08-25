Оборудование «Музея скоростей» в Чкаловске обновили за 22 млн рублей
Почти 22,4 млн руб. выделили на новое оборудование «Музея скоростей» в городе Чкаловске. В 2026 году в музее провели реэкспозицию всех выставочных залов, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
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Помещения поделили на тематические зоны, посвященные истории судостроения на Волге, конструктору Ростиславу Алексееву и его экранопланам, а также Василевой слободе.
Фонды музея, который с 2010 года работает на втором этаже Дома культуры имени В.П. Чкалова, насчитывают более 7 тыс. единиц хранения.