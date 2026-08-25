В Ярославле создадут комиссию для выплат погорельцам со Стачек

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об образовании комиссии по вопросам предоставления единовременной выплаты на покупку нового жилья взамен утраченного в сгоревшем жилом доме №61 на улице Стачек. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Комиссия будет рассматривать заявления на предоставление единовременной выплаты и принимать решение о выплате или об отказе в выплате, а также контролировать выполнение мероприятий, направленных на целевое расходование средств. Председателем комиссии будет заместитель мэра по социальной политике. В настоящее время этот пост занимает Елена Волкова.

Ранее мэр утвердил порядок предоставления единовременной выплаты. Для получения выплаты погорельцам нужно обратиться с заявлением в жилищно-коммунальный отдел территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города не позднее 1 апреля 2027 года.

Алла Чижова