Ставрополье направило около 60 млрд рублей на поддержку новых регионов

Ставропольский край направил около 60 млрд рублей на поддержку новых регионов России. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Работа на новых территориях — фактически 60 миллиардов, мы их туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать»,— сказал губернатор.

Владимир Владимиров также рассказал о региональных мерах поддержки ветеранов СВО. По его словам, помощь новым территориям продолжится.

На встрече с президентом глава края представил основные показатели социально-экономического развития региона. По его словам, в 2025 году Ставрополье демонстрировало рост практически по всем направлениям, за исключением ввода жилья. В частности, увеличивались объемы инвестиций и валовой региональный продукт.

Отдельно губернатор остановился на результатах агропромышленного комплекса. В 2025 году в крае собрали более 10 млн тонн зерновых и зернобобовых культур — рекордный объем за советский и постсоветский периоды.

Кроме того, господин Владимиров сообщил о пяти прорывных инвестиционных проектах, которые должны быть реализованы в крае до 2030 года. Общий объем вложений в них оценивается в 660 млрд рублей. Проекты относятся к энергетике, туризму, сельскому хозяйству, логистике и химической промышленности. По словам губернатора, развитие логистики уже обеспечило около 17 тыс. рабочих мест.

Валерий Климов