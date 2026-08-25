Экс-замглавы администрации Саратова Дмитрий Алексеев приговорен к 3,5 года колонии

Бывшего первого замглавы администрации Саратова Дмитрия Алексеева суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима. В его отношении было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), сообщает «ОМ» со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замглавы Саратова осужден на реальный срок с запретом занимать должности

Фото: администрация Саратова Бывший замглавы Саратова осужден на реальный срок с запретом занимать должности

Фото: администрация Саратова

В 2022 году экс-глава Саратова Лада Мокроусова уволила Дмитрия Алексеева из-за недостатка детсадов и школ в новых жилых микрорайонах. Тогда госпожа Мокроусова заявила, что приоритетом должны быть интересы горожан и безопасность детей. Вскоре после увольнения Дмитрий Алексеев стал исполняющим обязанности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Бывшего чиновника арестовали в октябре 2025 года. Уголовное дело, по некоторым данным, касалось реконструкции трамвайного маршрута № 9 в Саратове.

Кроме реального срока, судья Анна Галишникова назначила Дмитрию Алексееву запрет на два года занимать должности в органах власти и местного самоуправления.

Марина Окорокова