На Дону суд взыскал с «Байкалтекстком» 68,9 млн рублей субсидий

Арбитражный суд Ростовской области полностью удовлетворил иск Минпромторга РФ к ООО «Байкалтекстком», взыскав с компании 50 млн руб. субсидии из федерального бюджета и 18,87 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, с общества взыскано 819,4 тыс. руб. госпошлины. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Субсидия была предоставлена компании по соглашению от 28 октября 2022 года на разработку, испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности — одноразовых пеленок и подгузников для взрослых из российской целлюлозы с последующей организацией их серийного производства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Байкалтекстком» зарегистрировано в 2004 году в Ростове-на-Дону. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. Учредитель — Роман Соломатин. Выручка за 2025 год составила 545 тыс. руб., убыток — 8,3 млн руб.

По итогам проверки отчетности за 2023 год Минпромторг выявил ряд существенных нарушений. Основную часть субсидии — 41,36 млн руб. — получатель направил на закупку 258,5 тонны целлюлозы у ООО «Реабилитик», которое на момент сделки владело 51% «Байкалтекстком», что, по оценке суда, свидетельствует об аффилированности и конфликте интересов. Российское происхождение и качество сырья компания подтвердить не смогла, а обоснованность закупленного объема суд счел недоказанной: для заявленного тестирования с участием 100 инвалидов требовалось не более 3,6 тыс. изделий, тогда как из закупленной целлюлозы планировалось выпустить 4,85 млн единиц продукции. Нецелевым признано не менее 96,3% расходов на сырье, или 39,83 млн руб. Расходы на оплату труда в размере 8,64 млн руб. суд также счел необоснованными.

Кроме того, суд установил, что отдельные акты производства были составлены раньше утверждения технической документации, протоколы испытаний содержали недостоверные сведения, а изменения в регистрационные удостоверения на медизделия не вносились. В 2024 году реализация продукции по проекту не осуществлялась.

В апреле 2025 года министерство в одностороннем порядке расторгло соглашение и потребовало вернуть субсидию. «Байкалтекстком» подал встречный иск о признании этого требования недействительным, настаивая на достижении показателей проекта и несоблюдении претензионного порядка, однако суд отклонил все доводы компании.

Решение вступит в силу через месяц и может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Тат Гаспарян