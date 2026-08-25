В Оренбуржье главбух фиктивно трудоустроила дворника ради 1,4 млн рублей

В Ташлинском районе вынесли приговор главному бухгалтеру образовательного учреждения, которая пять лет получала зарплату за фиктивно трудоустроенного дворника. Женщина признана виновной по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что в 2020 году обвиняемая фиктивно оформила на работу свою родственницу якобы на должность дворника. Начисленную зарплату и другие выплаты она получала лично. Таким образом, с 2020 по 2025 год она похитила более 1,4 млн руб. Также бухгалтер оплатила за счет учреждения автомобильный фаркоп для личных нужд.

Суд приговорил подсудимую к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 410 тыс. руб. и запретил заниматься бухгалтерской деятельностью на полтора года. Для обеспечения выплаты сохранен арест на дом и земельный участок стоимостью более 5,9 млн руб.

Яна Вежлева