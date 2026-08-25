В СПбГУ подали рекордные 230 тыс. заявлений на поступление

Около 230 тыс. заявлений на поступление подали абитуриенты в Санкт-Петербургский государственный университет. Приемная кампания стала рекордной по этому показателю, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число заявлений в СПбГУ выросло на 35% за год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Число заявлений в СПбГУ выросло на 35% за год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По сравнению с прошлым годом число поданных заявлений выросло на 35%, а количество претендентов на бюджетные места увеличилось на 45%.

Наиболее востребованными стали программы, связанные с прикладной математикой, управлением и искусственным интеллектом. В число популярных направлений также вошли «Юриспруденция», «Менеджмент» и «Экономика».

При этом средний балл ЕГЭ у зачисленных на программы «Теория и история искусств», «Математика» и «Журналистика» превысил 99 баллов. Эти направления показали одни из самых высоких результатов по итогам приемной кампании.

Для студентов бакалавриата и специалитета в этом году предусмотрено почти 2,8 тыс. бюджетных мест. Еще около 1 тыс. абитуриентов проявили интерес к целевому обучению.

Матвей Николаев