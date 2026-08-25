В Петербурге четверым подросткам предъявили обвинение в жестоком избиении мужчины

Четверых подростков задержали по подозрению в жестоком избиении 31-летнего мужчины в Удельном парке. Пострадавший получил множественные переломы ребер и ушибы, его травмы медики расценили как тяжкий вред здоровью, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло вечером 18 августа. В полицию Приморского района поступило сообщение о том, что группа неизвестных избила мужчину в парке. По версии следствия, подростки вступили в конфликт с ранее незнакомым им человеком и избили его палкой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Изначально его расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, использованных в качестве оружия. Позже дело переквалифицировали на пункт «а» части 3 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц.

24 августа оперативники уголовного розыска ГУ МВД совместно с сотрудниками районной полиции задержали четверых подозреваемых. Собранные полицией материалы передали в следственные органы.

Карина Дроздецкая