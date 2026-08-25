На Юге России ИИ снижает издержки агробизнеса

Искусственный интеллект становится инструментом повышения эффективности аграрного производства на фоне дефицита кадров, климатических и логистических ограничений. Об этом на круглом столе «Ъ-Кавказ» в Минеральных Водах рассказал руководитель проектов по технологическому развитию клиентов управления по ИИ-трансформации Сбербанка Эмин Казимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По оценкам экспертов Сбера, комплексный мониторинг полей с применением генеративного ИИ способен сократить затраты аграриев на 15–20%, а внедрение доступных ИИ-технологий — повысить производительность труда на 11–22%.

Основными направлениями применения ИИ господин Казимов назвал прогнозирование урожайности и объемов производства, автоматизацию рутинных операций и компьютерное зрение. Последнее используется для контроля техники, мониторинга состояния растений и животных, выявления заболеваний и определения сортности продукции.

Экономический эффект уже получают отдельные хозяйства. В одном из тепличных хозяйств Юга, по словам господина Казимова, компьютерное зрение позволило выявлять пораженные ягоды на ранней стадии. Своевременное удаление зараженной продукции помогло предотвратить распространение гнили, а урожайность выросла на 20%.

ИИ применяется и в административных процессах. В юридических и финансовых подразделениях технология позволяет обрабатывать большие массивы документов: время выполнения таких задач, по словам эксперта, удалось сократить с нескольких часов примерно до одного часа.

При этом внедрение ИИ требует предварительной цифровизации данных. Чем полнее оцифрована информация внутри предприятия, тем эффективнее ее можно использовать для работы алгоритмов.

Валерий Климов