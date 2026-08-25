Житель Кубани лишился 2,7 млн рублей при покупке автомобиля из-за границы

Житель Апшеронского района Краснодарского края перевел 2,7 млн рублей дистанционным мошенникам, которые предложили ему купить иномарку из-за границы по заниженной цене. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мужчина нашел объявление в мессенджере и связался с представителями компании. Ему пообещали быструю доставку автомобиля в Новороссийск и льготную ставку утилизационного сбора. После заключения договора потерпевшего убедили сначала внести частичную оплату за машину, а затем перечислять деньги за ее сопровождение, утилизационный сбор и таможенное оформление.

Когда обещанный срок доставки истек, злоумышленники потребовали новый перевод — якобы для прохождения автомобилем государственной границы. После этого мужчина заподозрил неладное и понял, что стал жертвой мошенников.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

В полиции предупредили, что предложения купить автомобиль из-за границы существенно дешевле рынка могут использоваться в мошеннических схемах. Среди характерных признаков — общение исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи, требование поэтапной оплаты до осмотра машины и появление новых платежей за доставку, таможню, страховку или «пропуск» через границу.

Правоохранители рекомендуют до заключения сделки самостоятельно проверять продавца, юридическое лицо, договор и банковские реквизиты. Не следует переводить деньги за автомобиль, который покупатель не видел лично, а также выполнять требования о срочном дополнительном платеже.

Ранее сообщалось, что жительница Новороссийска стала жертвой мошенника из иностранного государства, с которым у нее завязались романтические отношения. Мужчина нанес ущерб потерпевшей на сумму порядка 3,4 млн руб.

Анна Гречко