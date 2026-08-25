Ставрополье впервые экспортирует в Индию 500 тыс. саженцев яблони
Ставропольские производители в 2026 году впервые поставят в Индию 500 тыс. саженцев яблони. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече 25 августа.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам господина Владимирова, поставки саженцев в Индию стали одним из результатов развития собственного производства посадочного материала в крае. «С Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблони. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. Мы сегодня производим 5 миллионов»,— сказал губернатор.
Господин Владимиров связал развитие отрасли с курсом на импортозамещение. По его словам, Ставропольский край примерно в пять раз нарастил объем российской селекции. Речь идет в том числе о культурах, семена которых ранее практически полностью зависели от зарубежных поставок.
Губернатор также рассказал о росте производства яблок в регионе. По его словам, ранее Ставропольский край занимал 30-е место в России по производству яблок, а сейчас вошел в пятерку крупнейших регионов. В крае создано около 600 га яблоневых садов, инвестиции в их развитие оцениваются примерно в 3 млрд руб.
Развитие садоводства господин Владимиров назвал одним из направлений, в которое активно идут инвесторы. Одновременно в крае расширяется производство овощей закрытого грунта, которое губернатор также охарактеризовал как привлекательное для инвестиций.
В целом на встрече с Владимиром Путиным губернатор сообщил, что одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса края остается импортозамещение. По его словам, регион не только увеличивает объемы собственного производства, но и выходит с сельскохозяйственной продукцией и посадочным материалом на зарубежные рынки.