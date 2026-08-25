Ставрополье впервые экспортирует в Индию 500 тыс. саженцев яблони

Ставропольские производители в 2026 году впервые поставят в Индию 500 тыс. саженцев яблони. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, поставки саженцев в Индию стали одним из результатов развития собственного производства посадочного материала в крае. «С Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблони. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. Мы сегодня производим 5 миллионов»,— сказал губернатор.

Господин Владимиров связал развитие отрасли с курсом на импортозамещение. По его словам, Ставропольский край примерно в пять раз нарастил объем российской селекции. Речь идет в том числе о культурах, семена которых ранее практически полностью зависели от зарубежных поставок.

Губернатор также рассказал о росте производства яблок в регионе. По его словам, ранее Ставропольский край занимал 30-е место в России по производству яблок, а сейчас вошел в пятерку крупнейших регионов. В крае создано около 600 га яблоневых садов, инвестиции в их развитие оцениваются примерно в 3 млрд руб.

Развитие садоводства господин Владимиров назвал одним из направлений, в которое активно идут инвесторы. Одновременно в крае расширяется производство овощей закрытого грунта, которое губернатор также охарактеризовал как привлекательное для инвестиций.

В целом на встрече с Владимиром Путиным губернатор сообщил, что одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса края остается импортозамещение. По его словам, регион не только увеличивает объемы собственного производства, но и выходит с сельскохозяйственной продукцией и посадочным материалом на зарубежные рынки.

Валерий Климов