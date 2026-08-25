Башкирия экспортировала в ближнее зарубежье почти 190 тонн кумыса

С начала года производители Башкирии экспортировали в страны Таможенного союза и СНГ 189 т кумыса, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Продукция отправлена 15 партиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Крупнейшими башкирскими экспортерами кумыса являются ООО «Кадыр», ООО «Агроальянс» и индивидуальный предприниматель Антон Шипицин. Последнедняя партия объемом 19,9 т отправлена в Узбекистан.

С января по август прошлого года Башкирия экспортировала в ближнее зарубежье 97 тонн кисломолочной продукции.

По данным министерства сельского хозяйства Башкирии, ежегодно около 100 кумысных ферм производят около 3,5 тыс. то напитка.

Идэль Гумеров