В Новороссийске за семь месяцев изъяли 24 тысячи литров нелегального алкоголя

В Новороссийске за семь месяцев выявили 48 нарушений правил продажи алкогольной продукции, из незаконного оборота изъяли 24 тыс. литров алкоголя. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Андрей Кравченко по итогам планерного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

По каждому выявленному факту составлены административные протоколы. Мониторинги и рейды по выявлению нарушений продажи алкоголя продолжаются.

На совещании также обсудили сбор документов для предоставления региональных и муниципальных компенсационных выплат пострадавшим. На данный момент администрации внутригородских районов собрали 436 пакетов документов.

Кроме того, в городе планируют повысить эффективность системы видеонаблюдения. Власти рассматривают внедрение интеллектуальной видеоаналитики, которая сможет выявлять возгорания на ранних стадиях, а также установку микрофонов с акустическим анализом для распознавания громких звуков. Глава города поручил изучить соответствующий опыт других муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Новороссийска в рамках профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские проверили более 200 человек, состоящих на профилактических учетах, и изъяли из незаконного оборота 150 литров алкогольной продукции. Во время рейда правоохранители совместно с представителями администрации, казачества и общественности раскрыли три преступления. Среди правонарушений — две кражи и причинение вреда здоровью.

Анна Гречко