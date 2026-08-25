В Ростове суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Украины

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Татьяне Поповой, которую обвиняли в шпионаже и публичном оправдании терроризма (ст. 276, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Установлено, что осужденная — гражданка Украины — установила контактс сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, который предложил ей сотрудничество. Фигурантка согласилась и получила инструкции о мерах безопасности и конспирации.

В декабре 2023 года куратор поручил Поповой собирать для передачи сведения о месте дислокации военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Донецка. Для этого осужденная сфотографировала на телефон автомобили УАЗ на автомобильной стоянке телефон и отправила фотографии сотруднику ГУР МОУ.

Кроме того, в июле 2024 года Попова разместила два текстовых комментария с призывами к противоправным действиям против безопасности РФ. Приговором суда Татьяне Поповой назначили 13 лет колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев