Себестоимость строительства одного гостиничного номера на Ставрополье оценили в $1,3 млн

Президент России Владимир Путин 25 августа провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал о развитии туризма, сельского хозяйства и крупных инвестиционных проектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Говоря о туристической отрасли, господин Владимиров отметил рост инвестиций в средства размещения. По его словам, когда он начал работать губернатором в 2013 году, вложения в этот сектор практически отсутствовали.

Сейчас в крае создается около 9 тыс. мест размещения. При этом себестоимость строительства одного места, по оценке Владимира Владимирова, составляет около $1,3 млн. Таким образом, совокупный объем вложений в создание этих объектов губернатор оценил примерно в $9 млрд.

«Поэтому сегодня вкладывают сумасшедшие деньги, и планов очень много», — сказал господин Владимиров.

Он отметил, что развитию туристической инфраструктуры способствует и государственная поддержка, в частности субсидирование процентных ставок.

В целом, по словам губернатора, Ставрополье на протяжении последних десяти лет ежегодно наращивает объем инвестиций. В рамках пяти прорывных проектов, определенных для края, до 2030 года планируется привлечь 660 млрд рублей. Проекты охватывают энергетику, туризм, сельское хозяйство, логистику и химическую промышленность.

Глава региона также сообщил о развитии сельскохозяйственного направления. Ставрополье вошло в пятерку российских регионов по производству яблок. На создание около 600 га новых садов, по его оценке, требуется порядка 3 млрд рублей.

Кроме того, регион развивает производство саженцев яблони: в 2026 году Ставрополье планирует экспортировать в Индию около 500 тыс. саженцев, а общий объем производства составляет около 5 млн штук.

В химической промышленности губернатор сообщил о планах строительства нового завода по производству удобрений мощностью 1,5 млн тонн в год. Для проекта в регионе уже создана необходимая инфраструктура — газопровод с Каспийского направления, газоперерабатывающий завод и водовод.

Валерий Климов