Систему здравоохранения Анапы пополнили 54 молодых специалиста

В систему здравоохранения Анапы пришли 54 молодых специалиста: 43 сотрудника трудоустроились в городскую больницу, еще 11 выпускников Анапского индустриального техникума присоединились к бригадам скорой медицинской помощи. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новые сотрудники получили образование в филиале Новороссийского медицинского колледжа, Анапском индустриальном техникуме, Краснодарском краевом базовом медицинском колледже и Северо-Кавказском многопрофильном колледже «Знание». Десять специалистов обучались по целевому направлению городской больницы.

Молодые медики уже работают в акушерском, хирургическом, инфекционном, кардиологическом, неврологическом, терапевтическом и гинекологическом отделениях. Также специалисты вышли на работу в травмпункт, операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации многопрофильного стационара.

Часть врачей пополнила амбулаторную службу — взрослую и стоматологическую поликлиники, участковые больницы в Юровке и Виноградном, а также амбулатории в Витязево, Гай-Кодзоре и Цибанобалке.

За каждым молодым сотрудником закреплены опытные наставники — старшие медицинские сестры и фельдшеры. Это должно обеспечить адаптацию специалистов на первых этапах работы и передачу им практического опыта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что среднемесячная начисленная зарплата врачей государственных медучреждений Краснодарского края за январь—май 2026 года выросла на 4% год к году и превысила 120 тыс. руб. Заработная плата среднего медперсонала увеличились на 6%, более чем до 65 тыс. руб., младшего — на 5%, более чем до 57 тыс. руб. При этом конкретная зарплата медработника зависит от квалификации, сложности, объема и качества выполняемой работы и может отличаться от средних значений.

Анна Гречко