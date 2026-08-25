Минпромторг требует с дагестанского завода 97,5 млн рублей субсидий

Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил заявление региональной прокуратуры о вступлении в дело о взыскании с ООО «Ботлихский радиозавод» 65 млн рублей субсидий и 32,5 млн рублей штрафа в пользу Минпромторга России. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил заявление прокуратуры республики о вступлении в дело, возбуждённое по иску Министерства промышленности и торговли Российской Федерации к ООО «Ботлихский радиозавод».

Минпромторг требует взыскать с предприятия 65 млн рублей субсидий, полученных по соглашению от 22 июня 2021 года, а также 32,5 млн рублей штрафа. Основанием для иска послужили непредставление обществом отчётной документации за очередной этап реализации инновационного проекта и недостижение показателей, необходимых для получения субсидий.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ботлихский радиозавод» зарегистрировано в 2016 году в Буйнакске (Дагестан). Уставный капитал общества составляет 28,7 млрд руб. Основной вид деятельности — производство элементов электронной аппаратуры.

Определением суда от 26 июня 2026 года разбирательство отложено до 18 августа 2026 года — для представления сторонами дополнительных доказательств.

2 июля 2026 года прокуратура Дагестана направила в суд заявление о вступлении в процесс на основании статьи 52 АПК РФ. Ведомство пояснило, что по поручению Генеральной прокуратуры России уже участвует в рассмотрении отдельного дела о банкротстве того же общества. По итогам неоднократных прокурорских проверок установлено, что ООО «Ботлихский радиозавод» отсутствует по месту регистрации и не ведёт предпринимательскую деятельность на территории республики.

Суд признал заявление обоснованным и разрешил прокуратуре вступить в дело на любой стадии процесса с правами и обязанностями лица, участвующего в деле.

Тат Гаспарян