В Анапе собрали более 54 тысяч тонн зерна — урожай вырос на 11% за год

В Анапе по итогам уборочной кампании собрали более 54 тыс. тонн озимых зерновых культур — на 11% больше, чем годом ранее. По урожайности город занял первое место среди муниципалитетов Кубани, входящих в Анапа-Таманскую зону, сообщила в своих социальных сетях глава курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В производстве зерновых культур в Анапе участвуют шесть предприятий и более 30 крестьянско-фермерских хозяйств. В этом году они засеяли почти 11 тыс. га озимой пшеницей, ячменем, горохом и другими культурами.

Валовый сбор озимых зерновых превысил 54 тыс. тонн. Это на 11% больше показателя 2025 года. Наиболее заметных результатов хозяйства добились по урожайности пшеницы.

Среди сельхозпредприятий лучшим стало ОПХ «Анапа»: там собрали более 71 центнера пшеницы с гектара. Среди крестьянско-фермерских хозяйств максимальный показатель зафиксирован у хозяйства Сергея Милеты — почти 80 центнеров с гектара. После завершения уборочной кампании аграрии приступили к подготовке полей к следующему сезону: убирают солому и проводят вспашку.

Для Анапы, которая прежде всего ассоциируется с курортным сектором, сельское хозяйство остается заметной частью экономики территории. В этом сезоне аграриям удалось не только собрать урожай с почти 11 тыс. га, но и увеличить его объем относительно прошлого года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае собрано более 1,6 млн тонн зерна нового урожая. По данным заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, уборочная кампания в России началась в 16 регионах. На начало июля аграрии намолотили более 4,5 млн тонн зерновых культур. Работы проходят в соответствии с агротехническими сроками, при этом урожайность в целом превышает показатели прошлого года.

На Кубани уборка проводится на площади 1,8 млн га озимых зерновых и зернобобовых культур. В структуре посевов более 1 млн га занимает пшеница, еще около 185 тыс. га — ячмень. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, к началу жатвы посевы в большинстве районов находились в хорошем состоянии.

Анна Гречко