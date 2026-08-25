Нижегородец Максим Ревзин получил условный срок за подпольные казино

Максима Ревзина в Нижнем Новгороде признали виновным в незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда. Фигуранта приговорили к двум годам лишения свободы условно и конфискации 8,39 млн руб. в доход государства.

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В 2023-2025 годах подсудимый организовал и контролировал деятельность игорных заведений в нелегальных клубах на улицах Рождественской и Октябрьской Революции, добавили в региональном ГУ МВД. Во время обысков в помещениях изъяли 16 игровых аппаратов, 10 системных блоков, два игровых стола и стол для игры в рулетку, а также фишки, карты и деньги.

Вину подсудимый признал в полном объеме. По информации областной прокуратуры, в отношении администраторов подпольных казино дела выделили в отдельные производства.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в мае 2025 года силовики задержали 14 фигурантов.

Галина Шамберина