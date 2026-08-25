В Новороссийске выявили 76 неиспользуемых земельных участков

В Новороссийске специалисты выявили 76 земельных участков с признаками неиспользования. Как сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, администрации внутригородских районов совместно с контрольно-ревизионным управлением продолжают мониторинг земель для формирования общего реестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работу по выявлению неиспользуемых земельных участков в администрации намерены продолжить. По итогам мониторинга планируется сформировать единый реестр таких объектов.

Сбор документации для предоставления региональных и муниципальных компенсационных выплат также продолжается. На данный момент в администрациях внутригородских районов собрали 436 пакетов документов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из границ населенных пунктов за пять лет исключили более 63,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. В том числе работа по корректировке генеральных планов проводилась в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В ближайшее время власти намерены вывести из границ поселений еще около 35 тыс. га сельхозугодий. По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, за пять лет в регионе разработали и скорректировали 202 градостроительных документа поселений, станиц и городов, включая Краснодар, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ и Армавир. Господин Кондратьев поручил создать межведомственную рабочую группу, которая точечно рассмотрит случаи вывода ценных сельхозземель из сельхозоборота в муниципалитетах. При необходимости к ответственности планируется привлекать недобросовестных застройщиков и должностных лиц.

Анна Гречко