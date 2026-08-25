Владимиров предложил сдавать инвесторам земли для борьбы с опустыниванием

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил использовать механизм долгосрочной аренды сельхозземель для привлечения инвесторов к восстановлению деградирующих территорий. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kremlin.ru Фото: Kremlin.ru

По словам Владимирова, проблема опустынивания существует в восточных территориях края и затрагивает сотни тысяч гектаров. При этом процесс, как отметил губернатор, ежегодно распространяется примерно на 8 тыс. га. Он подчеркнул, что проблема существует давно и характерна прежде всего для восточной части региона.

Вопрос состояния сельхозземель на встрече поднял Владимир Путин. Президент поинтересовался у губернатора площадью сельскохозяйственных угодий и их состоянием.

Владимиров сообщил, что общая площадь Ставропольского края составляет 6,6 млн га. Из них 4,1 млн га приходится на сельскохозяйственные земли, в том числе около 2,4 млн га — на зерновой клин. Еще порядка 1,5 млн га занимают пастбища.

Губернатор рассказал, что край совместно с федеральными ведомствами разрабатывает программу борьбы с опустыниванием. По его словам, он участвует в работе государственной комиссии, а вопросы восстановления земель обсуждаются с министром сельского хозяйства Оксаной Лут и министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

Одним из возможных механизмов Владимиров назвал передачу земель в долгосрочную аренду инвесторам, готовым вкладывать средства в их восстановление. Речь идет о территориях, которые требуют значительных затрат для возвращения в сельскохозяйственный оборот и повышения плодородия.

«Есть хорошее предложение, но мы должны его прорабатывать. То есть это долгосрочная аренда для людей, которые вкладывают большие деньги», — сказал Владимиров.

В качестве примера губернатор привел Аргентину. По его словам, там земельные ресурсы могут передаваться иностранным инвесторам на длительный срок, а вложения в восстановление земель фактически окупаются за счет последующего урожая.

Владимиров считает, что такой механизм может одновременно привлечь дополнительные инвестиции в аграрный сектор и увеличить объем восстановленных сельхозземель. Он также предложил рассматривать его как возможный эксперимент, результаты которого впоследствии можно было бы использовать в других регионах России.

Валерий Климов