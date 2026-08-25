Сочинца-инвалида восстановили в льготной жилищной очереди с 2004 года

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право 81-летнего жителя Сочи с бессрочной инвалидностью II группы состоять в льготной жилищной очереди с первоначальной даты постановки на учет. Ранее администрация Сочи включила мужчину в список нуждающихся в жилье по категории инвалидов с новой датой учета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мужчина впервые встал на жилищный учет в сентябре 2004 года в составе семьи своего отца, который имел статус инвалида Великой Отечественной войны. Сочинца включили в общий список нуждающихся в жилье, а также в список граждан по категории «Инвалиды Великой Отечественной войны».

После смерти отца в 2008 году мужчину исключили из этого списка. При этом его включили в список по категории «Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, принятые на учет после 1 января 2005 года», но уже с новой датой постановки на жилищный учет.

Администрация Сочи считала, что оснований для сохранения первоначальной даты в льготном списке нет. Мужчина обратился в суд, после чего Хостинский районный суд признал действия администрации незаконными и обязал восстановить его в очереди с первоначальной даты. Краснодарский краевой суд оставил это решение без изменений.

В кассационной инстанции представитель администрации настаивал на ошибочности решений нижестоящих судов. Четвертый кассационный суд, изучив материалы дела и доводы сторон, не нашел оснований для их отмены.

Суд указал, что администрация нарушила право мужчины на получение мер социальной поддержки. Право на улучшение жилищных условий возникло у него с момента постановки на жилищный учет, а право на соответствующую социальную льготу — с момента установления инвалидности и получения удостоверения.

В результате кассационный суд подтвердил обязанность муниципалитета включить сочинца в отдельный список граждан с инвалидностью с первоначальной даты постановки на жилищный учет. Судебные акты первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения.

Мария Удовик