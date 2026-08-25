В Сочи 25 августа работают 52 АЗС

В Сочи 25 августа по состоянию на 14:00 работают 52 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, газ СУГ доступен на 14 АЗС, бензин АИ-100 — на трех, АИ-95 — на 27, АИ-92 — на 28, дизельное топливо — на 36 станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, автомобилям экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорту учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также могут заправляться владельцы топливных карт и инвалиды I и II групп.

Еще три автозаправочные станции сети «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Сведения также размещают на информационных стелах автозаправочных станций, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть», а также в сервисе «Яндекс Заправки».

Мария Удовик