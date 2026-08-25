Суд отказал Росприроднадзору во взыскании 45,4 млн руб. за загрязнение Таганрогского залива

Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании 45,4 млн руб. с ИП Евгения Алексеева за загрязнение акватории Таганрогского залива. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Согласно материалам дела, ведомство не смогло доказать причинно-следственную связь между действиями предпринимателя и причинённым вредом.

Иск был подан в августе 2025 года. Поводом послужила проверка ноября 2022 года, в ходе которой в водоохранной зоне в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области выявили 2090 м строительных отходов. Рассчитанный по формуле методики Минприроды ущерб составил 45,38 млн руб.

Суд, однако, констатировал, что представленные доказательства не подтверждают причастность Алексеева к нарушению. Единственным документом, указывавшим на возможную связь предпринимателя с загрязнённой территорией, стала справка ГУ МВД: из неё следовало лишь то, что Алексеев ведёт бизнес в отеле «Золотое руно», расположенном вблизи этого участка. При этом прилегающие к акватории земли принадлежали матери ответчика и до июля 2024 года находились в аренде у ООО «Агрис».

При этом, судом установлено, что материалы дела не содержат доказательств транспортирования и складирования отходов ответчиком (его наследодателем). При проведении проверки надзорными органами не установлены транспортные средства, на которых вывозились отходы, не исследованы транспортные документы на достоверность указанных данных, не произведен опрос водителей транспортных средств.

«На основании изложенного, суд не признает доказанным вменение ответчику размещения объема отходов, которое обозначено в иске»,— говорится в решении суда.

Суд также указал на отсутствие протоколов, актов, видеофиксации и иных документов, которые фиксировали бы факт проведения строительных работ и складирования отходов именно ответчиком.

Исковые требования отклонены в полном объёме. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Тат Гаспарян