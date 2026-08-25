Глава Оренбуржья Евгений Солнцев провел очередное заседание правительства

Правительство Оренбургской области утвердило план действий по научно-технологическому развитию региона до 2030 года. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.

«Основная задача — создать условия для достижения технологического суверенитета; эта цель поставлена президентом России Владимиром Путиным. Запланированные мероприятия направлены на увеличение объемов выпускаемой технологичной продукции и модернизацию предприятий. В регионе уже работает программа доращивания поставщиков для крупных компаний. Два проекта получили в общей сумме 350 млн руб. для создания готового продукта», — отметил глава региона на заседании правительства.

Властями принято решение о поддержке студентов-целевиков педагогических специальностей ОГПУ. С 1 сентября они будут получать дополнительную ежемесячную денежную выплату не ниже академической стипендии. Согласно договорам, после окончания вуза эти ребята будут работать в педколледже Орска, Новотроицком строительном техникуме, Бузулукском строительном колледже, Орском машиностроительном колледже, специальной школе-интернате Новотроицка.

Также были рассмотрены организационные вопросы, связанные с проведением регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Андрей Сазонов