Ремонтом Яковлевского круга займется местный подрядчик

В Ярославле МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило два контракта с местным ООО «СК Олимп-Строй» на ремонт Яковлевского круга и прилегающих улиц. Согласно порталу госзакупок, общая сумма контрактов составила 104 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Срок исполнения контрактов — год, до августа 2027 года. Подрядчику предстоит отремонтировать улицу Яковлевскую (от больницы в сторону круга), расширить Яковлевский круг и привести в порядок несколько примыкающих дорог.

МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля выступает крупнейшим заказчиком работ у ООО «СК Олимп-Строй», следует из данных системы «Руспрофайл»: 55 закупок на общую сумму 792 млн руб. В том числе контракты на ремонт улицы Советской, моста через Которосль в створе Комсомольской площади и дороги в районе волейбольного центра со стороны проспекта Фрунзе.

Алла Чижова