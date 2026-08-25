МЧС ликвидировало открытое горение на складе в Пушкинском районе Петербурга
Открытое горение на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ликвидировано. Спасатели продолжают проливать отдельные очаги в завалах, сообщили в пресс-службе МЧС России, пишет РИА Новости.
Более 100 спасателей продолжают проливку завалов после пожара на складе в Петербурге
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Для контроля обстановки и проведения проливки привлечена группировка из более чем 100 человек и 32 единиц техники.
Сейчас специалисты проливают отдельные очаги тления в завалах, чтобы полностью исключить повторное возгорание.