МЧС ликвидировало открытое горение на складе в Пушкинском районе Петербурга

Открытое горение на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ликвидировано. Спасатели продолжают проливать отдельные очаги в завалах, сообщили в пресс-службе МЧС России, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 100 спасателей продолжают проливку завалов после пожара на складе в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Более 100 спасателей продолжают проливку завалов после пожара на складе в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Для контроля обстановки и проведения проливки привлечена группировка из более чем 100 человек и 32 единиц техники.

Сейчас специалисты проливают отдельные очаги тления в завалах, чтобы полностью исключить повторное возгорание.

Матвей Николаев