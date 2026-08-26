На Кубани в 2026 году современным оборудованием оснастят 544 школьных кабинета

В 2026 году в Краснодарском крае планируется оснастить современным оборудованием 544 школьных кабинета — физики, изобразительного искусства и музыки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2025 году в 43 муниципалитетах края уже оснастили 425 кабинетов по предметам «Технология» и «Основы безопасности и защиты Родины». Работа ведется в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятия направлены на обновление материально-технической базы школ региона.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в 2026 году расширят сеть площадок технического образования: стационарные филиалы «Кванториума» откроют в Армавире и на базе Дворца творчества в поселке Псебай Мостовского района. Проект направлен на повышение доступности инженерных и технологических программ для детей и молодежи. С сентября 2026 года Центр детского и юношеского технического творчества также запускает обновленные программы по цифровым и инженерным технологиям. В их числе — «Сайтостроение с использованием нейросетей», «Нейросети и боты», «Юный пилот дронов и коптеров».

Анна Гречко