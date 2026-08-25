Госэконадзор выявил сброс неочищенных стоков в приток Охты в Ленобласти
Госэконадзор Ленинградской области выявил сброс неочищенных сточных вод в приток реки Охты в деревне Лаврики. Нарушение зафиксировали в ходе внеплановой проверки, проведенной после обращений местных жителей, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за сброс стоков в приток Охты
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как установили специалисты, сточные воды от населения отводились в водный объект без надлежащей очистки. Ресурсоснабжающую организацию привлекли к административной ответственности.
Кроме того, комитет выдал предписание устранить выявленные нарушения. Завершить необходимые работы организация должна до мая 2027 года.
Ранее экологическая милиция выявила аналогичный сброс выше по течению Охты — со стороны парка «Охтинская долина». Всеволожский городской суд обязал обеспечить строительство очистных сооружений. Ввести их в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года.