Госэконадзор выявил сброс неочищенных стоков в приток Охты в Ленобласти

Госэконадзор Ленинградской области выявил сброс неочищенных сточных вод в приток реки Охты в деревне Лаврики. Нарушение зафиксировали в ходе внеплановой проверки, проведенной после обращений местных жителей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за сброс стоков в приток Охты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за сброс стоков в приток Охты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установили специалисты, сточные воды от населения отводились в водный объект без надлежащей очистки. Ресурсоснабжающую организацию привлекли к административной ответственности.

Кроме того, комитет выдал предписание устранить выявленные нарушения. Завершить необходимые работы организация должна до мая 2027 года.

Ранее экологическая милиция выявила аналогичный сброс выше по течению Охты — со стороны парка «Охтинская долина». Всеволожский городской суд обязал обеспечить строительство очистных сооружений. Ввести их в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года.

Матвей Николаев