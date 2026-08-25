Белокалитвинская компания подала два иска к ОАК на более 320 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит два иска компании «Алюминий Металлург Рус» (АМР) к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, АО «АМР» зарегистрировано в марте 2004 года в городе Белая Калитва Ростовской области и специализируется на производстве алюминия. Компания находится в статусе действующей. Юридическая активность компании достаточно высокая: в арбитражных судах компания участвовала в 287 делах на общую сумму около 2,8 млрд руб. При этом компания чаще выступает истцом — 209 завершенных дел, из которых 93 выиграны и 45 выиграны частично, что может свидетельствовать о стремлении защищать свои имущественные интересы. В качестве ответчика компания участвовала в 60 завершенных делах, из которых 27 проиграла.

В первом иске «АМР» требует взыскать с корпорации задолженность в размере более 140 млн руб., а также пени в размере 1,8 млн руб. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 24 сентября. По второму иску компания намерена взыскать задолженности в размере 180,3 млн руб. и пени в размере почти 2,8 млн руб. Заседание запланировано на 15 сентября.

Константин Соловьев