Ярославну приговорили к ограничению свободы за незаконное получение соцвыплат

В Ярославле суд приговорил 41-летнюю местную жительницу к 5 месяцам ограничения свободы по делу о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд установил, что в апреле 2024 года обвиняемая обратилась в Социальный фонд для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием двух несовершеннолетних детей. Как пояснили в пресс-службе, в июне 2024 года детей забрали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в связи с тем, что женщина вела асоциальный образ жизни и не занималась воспитанием.

«Данный факт обвиняемая решила скрыть и продолжала незаконно получать ежемесячные выплаты, тем самым похитив из бюджета более 140 тыс. руб.»,— пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Алла Чижова