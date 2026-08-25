В Самаре продолжается рассмотрение иска коммуниста Матвеева к единороссу

Самарский областной суд сегодня, 25 августа, продолжил после перерыва рассмотрение иска депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева о снятии с выборов кандидата от «Единой России» Александра Живайкина. В иске говорится о нарушении интеллектуальных прав при размещении агитационных материалов и использовании Александром Живайкиным статуса депутата Самарской губернской думы. Дело рассматривает судья Екатерина Хлыстова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ

Михаил Матвеев и Александр Живайкин являются соперниками в Промышленном одномандатном избирательном округе № 163. 14 августа суд снял коммуниста с выборов из-за нарушения права интеллектуальной собственности, в частности, из-за использования шрифтов Microsoft и чужих фотографий, однако решение не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции.

Иск к Михаилу Матвееву подала кандидат от «Партии пенсионеров» Анна Саранцева. Дело рассматривала судья Татьяна Родина. Депутат публично заявил, что иск против него подан по просьбе Александра Живайкина, «который не смог бы победить на выборах в честной борьбе».

Всего по 163-му округу баллотируется пять кандидатов: Максим Венедиктов (ЛДПР); Александр Живайкин («Единая Россия»); Михаил Матвеев (КПРФ); Анна Саранцева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, РППСС); Сергей Минаев («Коммунисты России»).

Сабрина Самедова