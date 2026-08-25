В Ленобласти открыли полигон для испытаний технологий будущей ВСМ
В Тосненском районе Ленинградской области завершили строительство испытательного полигона для технологий высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Первыми испытательными составами на площадке станут «Сапсаны», сообщили 25 августа в Минтрансе России.
На полигоне в Тосненском районе «Сапсаны» протестируют технологии ВСМ
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Полигон расположен на перегоне Саблино—Тосно, его протяженность превышает 1 км. Здесь будут испытывать земляное полотно, безбалластное основание и рельсы, которые планируется использовать при строительстве ВСМ. Также проверят стрелочные переводы и цифровые системы управления движением поездов.
Для контроля параметров на полигоне установят около 1,5 тыс. датчиков — под землей, на испытательных конструкциях и непосредственно на поездах.
При строительстве использовали усиленное земляное полотно и бетонные фундаменты. С миллиметровой точностью смонтированы 207 рельсовых плит и 56 конструкций для стрелочных переводов.
На полигоне впервые в России установили стрелочные переводы марки 1/25. Они рассчитаны на движение поездов со скоростью до 400 км/ч по прямому направлению и до 120 км/ч по боковому. Длина одного такого перевода составляет 118 м. Для его перевода используются восемь электроприводов ПВ-ЭЛ и 11 устройств контроля.
Управление стрелочными переводами будет осуществляться с помощью отечественного аппаратно-программного комплекса разработки дочернего предприятия РЖД. Система позволяет дистанционно и автоматически переводить стрелки, а также непрерывно контролировать их состояние.