Путин во вторник встретится с губернатором Ставрополья Владимировым

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент работает в Кремле и продолжит заниматься региональной проблематикой.

«Сегодня состоится беседа президента с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым», — сказал Песков журналистам.

В графике Путина также запланированы встречи и совещания внутреннего характера.

Валерий Климов