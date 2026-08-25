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Ставрополье поднялось на 10 позиций в национальном рейтинге качества жизни

Ставропольский край за год поднялся на 10 позиций в Национальном рейтинге качества жизни в субъектах России. Об этом сообщил министр экономики Ставрополья Антон Доронин.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Рейтинг ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив. В него входят 149 показателей по 12 направлениям. По словам господина Доронина, около 10% показателей Ставрополья позволяют краю войти в топ-10 регионов России, еще почти треть — в топ-30.

Край превышает среднероссийские показатели по качеству автомобильных дорог, благоустройству жилья и логистике между сельскими населенными пунктами. Доля жителей, которые уже имеют или планируют открыть собственный бизнес, в регионе составляет 11% против 8,8% в среднем по России.

За год Ставрополье улучшило показатели доступности образования, рынка труда, социальной защиты и качества медицинских услуг. Всего за год позиции в рейтинге улучшил 41 регион.

Валерий Климов

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