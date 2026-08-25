Кредитный портфель ставропольского бизнеса вырос почти на четверть

Кредитный портфель юридических лиц в Ставропольском крае на 1 июля 2026 года достиг около 601 млрд рублей, увеличившись за год на 23,9%. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Наиболее заметно кредитование выросло в химической промышленности — на 44,4% в годовом выражении. Строительные предприятия увеличили объем кредитных обязательств на 39%, пищевые — почти на треть.

За январь–июнь 2026 года объем кредитов, выданных юридическим лицам, превысил 267,3 млрд рублей, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупные предприятия привлекали заемные средства активнее малого и среднего бизнеса. За шесть месяцев они получили 193 млрд рублей кредитов — на 12,5% больше, чем годом ранее. Объем кредитования субъектов МСП составил более 74 млрд рублей, увеличившись на 10,7%.

При этом объем просроченной задолженности бизнеса на 1 июля вырос до 27,4 млрд рублей против 23 млрд рублей годом ранее. Доля просрочки, напротив, снизилась с 4,75% до 4,56%. В Банке России это связывают с опережающим ростом срочного кредитного портфеля, в том числе на фоне реализации крупных инвестиционных проектов в регионе.

Валерий Климов