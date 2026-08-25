В Башкирии за год средний срок товарных кредитов вырос почти на 30%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле средний срок POS-кредитов (которые предоставляют покупателям в торговых точках) в Башкирии составил 18 месяцев. Это на 29,5% больше, чем в июле 2025 года (13,9 месяца).

Самый большой средний срок выданных POS-кредитов в регионах России в июле отмечался в Северной Осетии — Алании (22,9 месяца), Ставропольском крае (19,7 месяца), Омской (19,3 месяца) и Кемеровской (19,1 месяца) областях, а также Алтайском (18,6 мес.) крае. Самый маленький средний срок POS-кредитов в июле показали Москва (14,9 месяца), Московская область (15,4 месяца), Санкт-Петербург (15,9 месяца), а также Тульская и Ленинградская (по 16 месяцев) области.

Наиболее заметная динамика роста среднего срока POS-кредитов в регионах страны в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Северной Осетии — Алании (74,8%), Ставропольском крае (36,8%), Башкирии (29,5%), Краснодарском крае (26,8%) и Кемеровской области (26,5%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год вырос на 14,6% и 17,8% соответственно.

В целом по стране средний срок POS-кредита составил 17,3 месяца, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6% (в июле 2025 года — 14,1 месяца).

Майя Иванова