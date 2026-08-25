Жители Дона приобрели на почте более 19 тысяч нелекарственных препаратов

С начала 2026 года жители Ростовской области приобрели в почтовых отделениях более 19 тыс. нелекарственных препаратов. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе АО «Почта России».

В компании уточнили, что в отделениях оборудованы «Витрины здоровья» с доступными нелекарственными препаратами для домашней аптечки. Чаще всего жители региона обращаются на почту за лечебными бальзамами и кремами для суставов, леденцами от боли в горле.

«Несмотря на то, что витамины, биологически активные добавки, бинты и лейкопластыри появились на витринах почтовых отделений сравнительно недавно, товары стали популярными не только в сельской местности, но и в городах с развитой аптечной сетью», — отметили представители компании.

Ефим Мартов