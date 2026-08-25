На Дону объявили штормовое предупреждение по пожароопасности

В 32 муниципалитетах Ростовской области 25 и 26 августа будет действовать чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Режим касается городов Ростов-на-Дону, Азов, Батайск,

Новочеркасск, Таганрог, а также в Азовском, Аксайском, Багаевском, Боковском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Егорлыкском, Дубовском, Заветинском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Неклиновском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Орловском, Сальском, Семикаракорском, Советском, Целинском и Шолоховском районах.

Дончан призывают не разводить огонь, не сжигать траву и мусор и не бросать окурки. При обнаружении пожара следует звонить по номеру – 112.

Константин Соловьев