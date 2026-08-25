На Северном Кавказе заблокировали 53 млн нежелательных звонков

С начала 2026 года жителям Северного Кавказа заблокировали 53 млн нежелательных звонков. Об этом говорится в совместном исследовании МТС и онлайн-платформы «Авито» о цифровой грамотности в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Чаще всего злоумышленники пытались дозвониться до пенсионеров в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. На молодых жителей Северного Кавказа обманщики чаще нацеливались в Дагестане и Чечне.

По данным исследования, 95% жителей Северного Кавказа считают важной заботу о цифровой безопасности старшего поколения. Еще 78% опрошенных считают, что цифровые компании должны давать практические советы по этой теме.

Среди респондентов в возрасте 18–44 лет наиболее распространенной рекомендацией старшим родственникам стало не передавать личные данные третьим лицам — так ответили 44% участников опроса. Еще 40% советуют не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем, 33% — не сообщать персональные данные незнакомцам.

Взрослые жители Северного Кавказа чаще всего обращаются к детям, внукам и знакомым за помощью с конкретными приложениями и сервисами — об этом сообщили 27% опрошенных. Еще 15% обращаются за помощью с интернетом и смартфоном в целом. Это самый низкий показатель среди всех российских регионов, говорится в исследовании.

За помощью в оформлении и получении посылок к более молодым родственникам обращаются 9% и 10% опрошенных соответственно.

Наиболее эффективным способом просвещения старшего поколения в цифровых вопросах 67% участников исследования назвали короткие видеоролики, еще 25% — общение с родными и близкими. Бумажные брошюры считают неэффективным способом обучения в том числе представители старшего поколения.

Валерий Климов