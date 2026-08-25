Организаторы концерта Канье Уэста не смогли связаться с «Газпром Ареной»

Организаторы концертов Канье Уэста в Петербурге пока не смогли напрямую связаться с «Газпром Ареной» после заявления площадки об отсутствии договора на проведение выступлений. Об этом РИА Новости рассказала гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

Ранее агентство заявляло, что американский рэпер выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Однако представители стадиона сообщили, что не заключали соглашений об аренде площадки для этих концертов.

По словам госпожи Субчевой, Say Agency направило арене подписанный со своей стороны договор аренды — документ ранее прислала сама площадка. При этом, как утверждает организатор, представители «Газпром Арены» пока с агентством напрямую не связывались.

В Say Agency считают произошедшее недопониманием и рассчитывают урегулировать ситуацию.

Карина Дроздецкая