В Новороссийске два дня подряд не зафиксировали превышения загрязняющих веществ в воздухе

В Новороссийске 21 и 22 августа не зарегистрировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили по итогам наблюдений КЛМЗОС Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

21 августа в течение суток превышений ПДК максимально разовых концентраций не зафиксировали по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду. По итогам наблюдений загрязнение атмосферного воздуха в городе оценили как пониженное.

22 августа ситуация не изменилась. Превышений ПДК по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду также не зарегистрировали. Загрязнение атмосферного воздуха Новороссийска в течение суток 22 августа также оценили как пониженное.

Мониторинг проводится для регулярной оценки качества атмосферного воздуха и выявления возможного загрязнения, в том числе в районах с промышленной и транспортной нагрузкой. Для Новороссийска такие наблюдения особенно актуальны из-за сочетания промышленной, портовой и транспортной деятельности.

Анна Гречко