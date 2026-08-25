Жителя Новороссийска будут судить за найденный в автомобиле мефедрон

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина заказал синтетический наркотик через интернет и получил координаты тайника в Центральном районе города. Сверток, замаскированный под «слепок монтажной пены», находился у основания столба в траве.

Обвиняемый забрал закладку и спрятал сверток в подлокотнике между водительским и пассажирским сиденьями автомобиля ВАЗ. Мужчина планировал перевезти наркотик к месту употребления, однако машину остановили сотрудники полиции.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили полимерный пакет с мефедроном массой более 1 грамма. Наличие наркотического вещества подтвердили результаты экспертизы.

На время предварительного следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Анна Гречко