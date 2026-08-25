На станции Волковская в Петербурге сошли с рельсов два грузовых вагона
Два вагона грузового состава сошли с рельсов на станции Волковская в Петербурге. Пострадавших нет, движение пассажирских поездов не нарушено, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел 25 августа. Обстоятельства схода устанавливает Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.
Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На станции Волковская сейчас также идет строительство пригородного пассажирского терминала. Рабочие возводят фундамент будущего вокзала, который должен стать частью транспортно-пересадочного узла для обслуживания электричек.
Ожидается, что к концу 2027 года на Волковскую переведут поезда Московского и Волховстроевского направлений. С 25 августа пригородные составы, ранее отправлявшиеся с Московского вокзала, перераспределили между станцией Рыбацкое и Ладожским вокзалом. На Московском вокзале идет подготовка инфраструктуры для высокоскоростной магистрали.