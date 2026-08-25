Теплоход «Александр Бенуа» сел на мель под Волгоградом

Под Волгоградом сел на мель круизный теплоход «Александр Бенуа». Судно находится возле села Щербаковка, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Волге в Камышинском районе сел на мель теплоход «Александр Бенуа»

Фото: Марина Окорокова На Волге в Камышинском районе сел на мель теплоход «Александр Бенуа»

Фото: Марина Окорокова

Судно застряло на 2310-м км водного пути в Камышинском районе. Теплоход шел по маршруту Пермь — Ростов-на-Дону. В МЧС отметили, что пострадавших нет, повреждений корпуса также нет. Розлив нефтепродуктов отсутствует.

В данный момент теплоход пытаются снять с мели с помощью буксира. Проходу других судов «Александр Бенуа» не мешает.

Марина Окорокова