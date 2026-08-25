Челябинская область вошла в топ-20 регионов России по среднему сроку POS-кредита

Челябинская область оказалась на 19-м месте среди регионов России по среднему сроку POS-кредита (такие кредиты дают в магазине или на сайте), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В июле 2026 года средний срок, на который выдают подобные кредиты в Челябинской области, составил 17,4 месяца. Это на 20% дольше, чем год назад (14,5 месяца в июле 2025-го).

В целом по России в июле средний срок POS-кредита составил 17,3 месяца. Это самый высокий показатель с начала 2024 года, за год он увеличился почти на 23%: в июле 2025 года показатель составлял 14,1 месяца.

Алиса Дубинец